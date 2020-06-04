В Оренбуржье после скандала с изъятием из многодетной семьи детей уволен глава района

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение отправить в отставку главу Домбаровского района Валерия Швиндта. Это произошло после скандала с изъятием четырех маленьких детей из семьи в поселке Тюльпанный.

"Проблема вылилась далеко за пределы конкретной многодетной семьи и конкретной территории", - написал в Instagram Паслер.

По его словам, 3 июня на заседании на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно, что район не смог предотвратить ситуацию.

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая. Видео, размещенное в интернете, где запечатлено, как матери заламывают руки и заковывают в наручники, вызвало большой резонанс. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала ужасом такие действия.

Впоследствии матери детей за сопротивление сотрудникам полиции выписали штраф в 500 рублей.

Причиной изъятия стал аварийный дом, который семья купила на материнский капитал два года назад. По данным Следственного комитета, детей забрали на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного в связи "с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в доме". При этом родители неоднократно просили власти улучшить их жилищные условия.

По факту принудительного изъятия детей возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщает Regnum. Следствие даст оценку действию каждого должностного лица, поскольку в момент изъятия детей применялась физическая сила.

Четверо детей многодетной семьи пока находятся в социальных учреждениях.