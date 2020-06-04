09 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
дорога трасса шоссе (2012) | Фото: Накануне.ru

В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками, есть пострадавшие

В Ханты-Мансийском районе перевернулся автобус с вахтовиками, есть пострадавшие, рассказала Накануне.RU глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина.

На 237 км трассы Лянтор – Карымкары у автобуса "ГАЗ", который вёз рабочих из Сургута в сторону Карымкары, произошло повреждение колеса. Автобус улетел в кювет и перевернулся.

Четверо из 14 находившихся в автобусе людей пострадали. Список может увеличиться. На месте работают сотрудники полиции, из-за труднодоступности территории связи с ними почти нет.

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В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками, есть пострадавшие

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Теги: Лянтор, Карымкары, Сургут, автобус, ГАЗ, вахтовики



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