В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками, есть пострадавшие

В Ханты-Мансийском районе перевернулся автобус с вахтовиками, есть пострадавшие, рассказала Накануне.RU глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина.

На 237 км трассы Лянтор – Карымкары у автобуса "ГАЗ", который вёз рабочих из Сургута в сторону Карымкары, произошло повреждение колеса. Автобус улетел в кювет и перевернулся.

Четверо из 14 находившихся в автобусе людей пострадали. Список может увеличиться. На месте работают сотрудники полиции, из-за труднодоступности территории связи с ними почти нет.