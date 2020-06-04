Жителя Южного Урала оштрафовали за фейк о смерти женщины

Жителя Верхнего Уфалея привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. за фейк о смерти женщины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина разместил на одном из сайтов статью о том, что местная жительница умерла в одной из больниц от болезни. Информация не соответствовала действительности.

Мужчину установили и привлекли к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.