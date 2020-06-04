Зиничев и Усс осмотрели место разлива дизеля в Норильске

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли в Норильск, на место разлива дизельного топлива, загрязнившего реку Амбарную и прилегающие земли.

Спецборт МЧС с Зиничевым сделал остановку в Новосибирске, где забрал с собой в Норильск 100 человек группировки Сибирского спасательного центра.

Накануне министр предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера, это инициативу поддержал Владимир Путин.

Вместе с Уссом Зиничев совершил облет залитых дизелем территорий и осмотрел само место повреждения резервуара.

Напомним, в результате повреждения резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильской топливно-энергетической компании, "дочке" "Норникеля") на проезжую часть технологической дороги вылилось порядка 21 тыс. кубометров горючего. Оттуда топливо попало в ручей Далдыкан, впадающий в реку Далдыкан. Сейчас разлив уже достиг реки Амбарной, а дальше может дойти до озера Пясино и Карского залива Северного ледовитого океана. Площадь разлива составляет 180 тыс. кв. м.

На вечернем совещании у президента России, которое транслировалось по федеральному телеканалу, выяснилось, что МЧС и краевые власти были привлечены к ликвидации аварии только через два дня после происшествия. НТЭК и МЧС пеняют друг на друга: одни говорят, что информация была доведена до спасателей в день аварии, другие это отрицают. Путин поручил разобраться в ситуации правоохранительным органам. Буквально через полчаса после совещания у президента был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.

Генпрокуратура сообщила, что по факту происшествия заведены три уголовных дела: по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Главе НТЭК вынесено предостережение.

Стоит отметить, что пока у властей нет точного плана ликвидации аварии, но и Усс, и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин были единогласны – устранить последствия за 14 дней точно не получится. Район загрязнения очень труднодоступен – сюда не может подъехать автотранспорт, плавсредства большого размера в реку тоже зайти не могут. На совещании у Путина предлагался вариант по сжиганию собранного топлива, но такого опыта ни у кого нет, последствия и процесс могут быть непредсказуемыми. Ущерб от аварии может оцениваться десятками миллиардов рублей, отмечают эксперты.