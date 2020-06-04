Транспортная прокуратура нашла нарушения при закупках в Екатеринбургской таможне

Транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в Екатеринбургской таможне.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что при расчете начальной максимальной цены контрактов на приобретение инструментов, а также оказания услуг по уборке и обслуживанию служебных помещений, сотрудниками таможенного органа использовалась информация из интернета, не являющаяся публичной офертой. Кроме этого, рассматривались коммерческие предложения несуществующих организаций.

По итогам проверки два руководителя отделов Екатеринбургской таможни привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Нарушения устранены, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.