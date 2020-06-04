Новый проект административного кодекса раскритиковал бизнес-омбудсмен

Несмотря на доработку, новый проект Кодекса об административных правонарушениях сохранил репрессивный характер, считает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В его отзыве, который уполномоченный направил на имя замминистра юстиции Дениса Новака, говорится, что принятие проекта в предложенной редакции несет угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса, а особенно ощутимы возможные последствия будут на фоне ожидаемого экономического спада.

Он и после доработки опасен для предпринимателей, предупреждает Титов, пишет газета "Ведомости".

Напомним, Банк России провел очередной вебинар для бизнеса с разъяснениями по мерам поддержки в условиях кризиса. На него пригласили представителей различных ассоциаций: "Деловой России", "Опоры России", Торгово-промышленной палаты. Выяснилось, что спустя уже несколько недель после запуска и льготного кредитования, и банковских каникул более половины бизнесменов (52% по данным ТПП) не знают, как говорится, "куда бежать".

Ну а представители бизнес-ассоциаций больше говорили о наболевшем. Глава общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин отметил: "Малый бизнес никогда особо не просил денег на свои нужды. Но сейчас нужно снимать с него кредитную и налоговую нагрузку, решите вопрос с проверками!"

Он рассказал о самой востребованной программе среди объектов МСП – это кредитные каникулы для физических лиц. Нынешний кризис показал, что малые и микропредприятия, не имея возможности кредитоваться в качестве бизнеса, оформляли потребительские займы как граждане.