Американские сенаторы подготовили проект расширения санкций против "Северного потока - 2"

Группа сенаторов США представит проект закона по расширению санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Ограничительные меры затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в проекте, и предоставляют им портовые услуги. Один из инициаторов законопроекта, сенатор Тед Круз, назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США". Он считает, что строительство не должно быть завершено, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, оператор газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG и партнеры проекта считают, что скорейшее завершение строительства трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы.

Как сообщил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний.