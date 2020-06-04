В ямальское село Антипаюта начали курсировать вертолёты

В село Антипаюта ямальского района начали курсировать вертолёты.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве ЯНАО, субсидируемые пассажирские перевозки из аэропортов городов Новый Уренгой и Салехард выполняет авиакомпания "Ямал". Возможности воздушного судна позволяют перевозить до 17 пассажиров в одном направлении.

Рейсы из Салехарда будут выполняться только в летний период, один раз в неделю - по средам.

Цена билета для взрослого пассажира составляет 5 тыс. руб. Перелет ребенка обойдется в 2,5 тыс. руб.