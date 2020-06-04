Greenpeace: ущерб от разлива топлива в Норильске оценивается в 6 млрд рублей

В Greenpeace сообщили, что ущерб только водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может составлять 6 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации, речь идет о методике оценки ущерба Минприроды. Там отметили, что с помощью установленных боновых заграждений удастся собрать лишь незначительную часть загрязнения, "поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде".

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", повлекшие загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Расследовать уголовное дело о разливе дизельного топлива в Норильске будут следователи Главного следственного управления СК России. Соответствующее поручение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В рамках расследования уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался.