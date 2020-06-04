Постояльцы дома-интерната в Ивановской области заразились коронавирусом

Более 130 пациентов и сотрудников Плесского дома-интерната в Ивановской области заразились коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, большинство из них переносят заболевание бессимптомно. Госпитализированы шесть человек.

Ивановская область находится на 44-м месте по числу заразившихся COVID-19 в России. Там заболели 2,2 тыс. человек. От инфекции скончались 18 заразившихся.

Как сообщалось ранее, в Моринском психоневрологическом интернате Псковской области выявлена вспышка коронавируса.

Заболели 37 человек, среди которых и сотрудники учреждения. Все они госпитализированы.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ситуации в центральной городской клинической больнице №1, где ранее произошла вспышка коронавируса. Также мэр сообщил, как обстоят дела в автотранспортных предприятиях.