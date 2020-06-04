09 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Российским аптекам разрешили онлайн-продажу лекарств

В России 20 аптечным организациям разрешили продажу лекарств, отпускающихся без рецепта, в дистанционном формате.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, это касается организаций, имеющих опыт работы больше года, и сетевых, имеющие в своем составе не меньше десяти аптек. Они смогут доставлять лекарства пациентам, в том числе находящимся на самоизоляции, пишет "Коммерсант".

Напомним, в марте текущего года президент России подписал указ о безрецептурной продаже лекарственных средств в интернете. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, посвященном борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Прошу обеспечить выполнение указа, по которому разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. В указе отмечено, что нужно изменить нормативную базу в части увеличения наказания за контрафакт", - пояснил президент.

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Российским аптекам разрешили онлайн-продажу лекарств

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Теги: аптеки, лекарства



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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2020 00:06 Мск Как избежать фальсификата в онлайн-аптеках - рассказали в Роскачестве

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Ранее 17.03.2020 16:54 Мск Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

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