Российским аптекам разрешили онлайн-продажу лекарств

В России 20 аптечным организациям разрешили продажу лекарств, отпускающихся без рецепта, в дистанционном формате.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, это касается организаций, имеющих опыт работы больше года, и сетевых, имеющие в своем составе не меньше десяти аптек. Они смогут доставлять лекарства пациентам, в том числе находящимся на самоизоляции, пишет "Коммерсант".

Напомним, в марте текущего года президент России подписал указ о безрецептурной продаже лекарственных средств в интернете. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, посвященном борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Прошу обеспечить выполнение указа, по которому разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. В указе отмечено, что нужно изменить нормативную базу в части увеличения наказания за контрафакт", - пояснил президент.