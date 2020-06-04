5 июня возобновятся службы в храмах Петербурга

Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, при этом будет необходимо соблюдать санитарные требования, следует из совещания губернатора Александра Беглова с главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой и главами конфессий.

В храме будет необходимо регулярно обрабатывать поверхности, проветривать помещения, ограничить одновременно находившихся число людей.

Как сообщалось, православные храмы Москвы откроются для верующих с 6 июня.

При этом Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись 2 июня. Доступ прихожан будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, в конце марта патриарх Кирилл призвал верующих временно не посещать храмы, усилив домашнюю молитву. Богослужения при этом не прекращаются, а храмы не закрываются, хотя усилено соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе при совершении таинств.

С начала Страстной недели храмы и монастыри Москвы закрылись для прихожан по благословению патриарха Кирилла. Позже запрет был продлен на неопределенный срок.