Определены регионы, в которых пройдет электронное голосование по Конституции

Электронное голосование по поправкам к Конституции, как ожидается, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Красноярском крае и в Карелии.

Как сообщили Накануне.RU в ЦИКе, на эти регионы Центризбирком России получил заявки на проведение электронного голосования, они будут рассмотрены на заседании 4 июня.

Представители этих субъектов прибудут в ЦИК для обсуждения оргвопросов по электронному голосованию.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. На совещании у президента она посоветовала выбрать днем голосования 1 июля. Но при этом проголосовать можно будет в течение шести дней до этой даты, то есть начиная с 25 июня.

Как сообщалось, Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам. Документ определяет, что голосование пройдёт 1 июля. При его организации будет учтена ситуация с коронавирусом.