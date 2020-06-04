09 Сентября 2020
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Конституция (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

Определены регионы, в которых пройдет электронное голосование по Конституции

Электронное голосование по поправкам к Конституции, как ожидается, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Красноярском крае и в Карелии.

Как сообщили Накануне.RU в ЦИКе, на эти регионы Центризбирком России получил заявки на проведение электронного голосования, они будут рассмотрены на заседании 4 июня.

Представители этих субъектов прибудут в ЦИК для обсуждения оргвопросов по электронному голосованию.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. На совещании у президента она посоветовала выбрать днем голосования 1 июля. Но при этом проголосовать можно будет в течение шести дней до этой даты, то есть начиная с 25 июня.

Как сообщалось, Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам. Документ определяет, что голосование пройдёт 1 июля. При его организации будет учтена ситуация с коронавирусом.

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Определены регионы, в которых пройдет электронное голосование по Конституции

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Теги: Конституция, голосование



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