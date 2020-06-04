В Ярославской области экс-депутата от "ЕР" посадили за убийство

В Ярославской области суд приговорил к 8,5 годам строгого режима бывшего главу фракции "Единой России" в Переславль-Залесской гордуме Владимира Корнилова.

Он убил сторонника "Справедливой России" Павла Череднякова, тело которого нашли 14 декабря 2019 года в Троицкой Слободе.

Преступление произошло во время ссоры в ходе употребления спиртного. После убийства Корнилов написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата, пишет "Коммерсант".