09 Сентября 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ярославской области экс-депутата от "ЕР" посадили за убийство

В Ярославской области суд приговорил к 8,5 годам строгого режима бывшего главу фракции "Единой России" в Переславль-Залесской гордуме Владимира Корнилова.

Он убил сторонника "Справедливой России" Павла Череднякова, тело которого нашли 14 декабря 2019 года в Троицкой Слободе.

Преступление произошло во время ссоры в ходе употребления спиртного. После убийства Корнилов написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата, пишет "Коммерсант".

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В Ярославской области экс-депутата от "ЕР" посадили за убийство

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Теги: депутат, убийство, политика



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