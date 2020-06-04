Трамп хочет заключить ядерный пакт с РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Москвой ядерный пакт.

Как считает глава Белого дома, вопрос ядерного вооружения — самая большая проблема в мире. В Кремле прокомментировали данную инициативу. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, внешнеполитическим ведомствам двух стран нужно "интенсифицировать работу" по вопросу Договора о СНВ, сообщает РИА "Новости".

В мае заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет.

За этот период можно будет разработать новый механизм контроля вооружений, сказал он. Уточняется, что Москва и Вашингтон не прекращают контакты по СНВ. При этом Россия пока не видит готовности США "позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий".