09 Сентября 2020
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Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Трамп хочет заключить ядерный пакт с РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Москвой ядерный пакт.

Как считает глава Белого дома, вопрос ядерного вооружения — самая большая проблема в мире. В Кремле прокомментировали данную инициативу. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, внешнеполитическим ведомствам двух стран нужно "интенсифицировать работу" по вопросу Договора о СНВ, сообщает РИА "Новости".

В мае заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет.

За этот период можно будет разработать новый механизм контроля вооружений, сказал он. Уточняется, что Москва и Вашингтон не прекращают контакты по СНВ. При этом Россия пока не видит готовности США "позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий".

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Трамп хочет заключить ядерный пакт с РФ

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Теги: СНВ, США, Россия



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