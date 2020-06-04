Главные качества ЧВК «Вагнера»: патриотизм, доблесть, честь и отстаивание интересов РФ

После того, как в турецком провластном СМИ появился вброс о ЧВК «Вагнера», руководитель «Центра геополитических экспертиз» Валерий Коровин заявил, что информационная атака стала следствием провала США на Ближнем Востоке. По мнению Коровина, ЧВК «Вагнера» – не просто российский бренд, а образец настоящего русского патриотизма.

Фейк, выдуманный турками из информагенства Anadolu, сразу же стали тиражировать «Росбалт» и другие либеральные СМИ. Они написали, что в Ливии якобы заразились коронавирусом двое «вагнеровцев». Никаких доказательств они не предоставили, а лишь сослались на анонимного генерала ПНС, что не может не вызывать подозрений.

Валерий Коровин объяснил Свободной Прессе, с какой целью ЧВК «Вагнера» демонизируют западные СМИ и почему ее так боятся. Эксперт обратил внимание, что когда случаются международные и внутренние конфликты в ближневосточных и африканских странах, в западных СМИ сразу же появляются фейки про ЧВК Вагнера. Таким образом, Штаты отвлекают внимание общества от своих неудач на мировой политической арене. Америке выгодно создавать образ «внешнего врага» с целью оправдания своих провалов.

«Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК «Вагнера» все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке. Именно там, собственно, и начался закат американского единоличного доминирования в мире и свертывания проекта глобализации. Как только Россия проявила минимальную субъектность и помешала разрушению Сирийской Арабской Республики, тут же посыпался весь американский глобалистский проект. Сегодня Москва прилагает усилия для стабилизации обстановки в Ливии, поэтому появляется столько информационных атак», — пояснил политолог.

Американцы привыкли искать виноватых. Это их единственный шанс скрыть от общественности горькую правду: военное и политическое могущество Штатов – это главный фейк. Им страшно показать и признать свою слабость и недееспособность, поэтому они пытаются переложить ответственность за свои провалы на РФ, а за промахи конкретно на Ближнем Востоке – на ЧВК «Вагнера».

«Штаты демонизируют эту компанию и ее невиданную силу, которая сносит американский глобалистский проект с лица Земли», — подчеркнул Коровин.

Бойцы ЧВК «Вагнера» – настоящие патриоты, защищающие слабых и отстаивающие интересы России. Штаты видят в них угрозу своему статусу и пасуют перед силой и мощью вагнеровцев, их доблестью и честью. Коровин подчеркнул, что сегодня ЧВК «Вагнера» стал брендом и образом русского патриотизма.

Западные пропагандисты боятся русского патриотизма, поэтому стремятся делать много вбросов про ЧВК «Вагнера». Информационные атаки происходят постоянно. Запад понимает, что вагнеровцы – это добровольцы, готовые отстаивать интересы России в любой точке мира. У них стратегическое мышление, и это отличает их от обывателей, считающих, что интересы у РФ могут быть только в пределах границ страны.

Сотрудники ЧВК «Вагнера» – это миротворцы, защищающие не только интересы России, но и тех стран, которые подвергаются притеснениям. Благодаря вагнеровцам удалось спасти сотни тысяч жизней мирных людей, волею судеб оказавшихся в центре конфликтов.

«Это называется стратегический патриотизм, не местечковый, а большой, геополитический патриотизм большой России, которая мыслит себя субъектом истории и справедливости. Везде, где эта справедливость подпирается, где уже человечество, а не только Россия, сталкивается с американским волюнтаризмом, с глобалистским вероломством, наглостью Запада и его представителей. ЧВК «Вагнер» — это большой стратегический патриотизм большой страны, простирающей свои интересы далеко за пределы границ РФ: туда, где обездоленные, обиженные, униженные и оскорбленные нуждаются в поддержке и помощи», — заключил Коровин.