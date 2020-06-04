В Чечне из-за мощного урагана пострадали 11 человек

Мощный ураган обрушился на Чечню. По данным МЧС, до конца суток 3 июня, а также ночью и утром 4 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, передает корреспондент Накануне.RU.

Спасатели сообщают, что в Старопромысловском районе, в городе Грозный была повреждена кровля школы №49, в городе Урус-Мартан - кровля пятиэтажки, в городе Гудермес - частично повреждена кровля пятиэтажного дома.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что в экстренном порядке сделал поручение всем службам мобилизоваться и приступить к ликвидации разрушительных последствий, не дожидаясь улучшений погоды.

Он сообщил о создании оперативного штаба и заявил, что берет под личный контроль ликвидацию последствий обрушившейся на ЧР стихии. Все ремонтные мероприятия должны быть выполнены в течение дня. Подача света и газоснабжения должна быть возобновлена уже сегодня.

Добавим, что по данным telegram-канала Mash, в настоящий момент известно об 11 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.