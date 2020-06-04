09 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
Китайский вирусолог Ши Чжэнли изучает летучих мышей (2020) | Фото: dy.163.com/article/DN9HHRE40511VCHN.html

Учёные допустили возможность возникновения коронавируса в Мьянме, Лаосе или Вьетнаме

Команда исследователей из Уханьского института вирусологии во главе с доктором Ши Чжэнли продолжает работу по установлению происхождения коронавируса SARS-Cov-2.
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Китайское издание "Пэнпай синьвэнь" опубликовало доклад, в котором подтверждается, что летучая мышь действительно играет важную роль и для эволюции, и для распространения этого вируса. Однако SARS-Cov-2 мог возникнуть не только в Южном и Юго-Западном Китае, но также в сопредельных странах: Вьетнаме, Лаосе или Мьянме. В будущих исследованиях учёные планируют уделить пристальное внимание именно этим регионам.

Пути рассредоточения коронавируса в Китае(2020)|Фото: thepapper.cn

Напомним, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил вероятность того, что коронавирус был принесён в Ухань американскими военными.

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Учёные допустили возможность возникновения коронавируса в Мьянме, Лаосе или Вьетнаме

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Теги: Китай, коронавирус, Ши Чжэнли, летучая мышь,



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