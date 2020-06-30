Высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры уволили за скандал с пьяной ездой и нападением на патрульных

Высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры уволили за скандал с пьяной ездой и нападением на патрульных.

РЕН ТВ сообщает, что заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников потерял работу. "Мыльников уволен, внутренняя проверка продолжается", — рассказал источник телеканала.

Скандал разразился после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено, как прокурор фамильярно обращается к полицейскому, остановившему его автомобиль, которым он управлял в нетрезвом виде. Прокурор ударил патрульного рукой и ногой.