06 Октября 2020
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом Победы в Москве (2020) | Фото: twitter.com/bazabazon

Военного, который разнес машину ФСО во время парада, положили под наблюдение психиатров

Военнослужащий Никита Ерошенко, разбивший стекла в машине ФСО во время парада 24 июня, помещен под наблюдение психиатров. Об этом сообщает Ъ. Рядовой был помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а именно в военный госпиталь в подмосковном Подольске.

Если вначале, по некоторым данным, врачи должны были вывести солдата из тяжелого психиатрического состояния, то теперь — обследовать его: провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось, 24 июня военнослужащий автоматом разбил стекла машины ФСО, а также якобы кричал о ненависти к ФСБ. Перед этим солдата-срочника в последний момент перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре.

По данным "КП", за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем произошла ссора, дело чуть не дошло до драки, после чего солдата и решили заменить запасным бойцом.

"Коммерсантъ" сообщает, что еще за неделю до шествия сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи признали Еременко негодным для участия в параде. Но командование 27-й мотострелковой бригады, где проходил службу Еременко, пожалело рядового и зачислило его в резерв.

В отношении солдата не стали возбуждать уголовное дело. По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв, его отправили к психиатрам в военно-клинический госпиталь Минобороны. Если срочника сочтут здоровым, он окажется под следствием по делу о хулиганстве. При этом уголовное преследование грозит и его непосредственным командирам.

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Военного, который разнес машину ФСО во время парада, положили под наблюдение психиатров

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Теги: никита ерошенко, машина фсо, парад



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