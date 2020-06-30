Никогда такого не было и вот опять: Птицесвиночеловеческий грипп обнаружили в Китае

В Китае выявлен новый вирус-мутант. В нем объединились штаммы птичьего, свиного и человеческого гриппа. Переносят его свиньи, однако случаи передачи от человека человеку тоже есть.

Коммерсант пишет, что вирус обнаружили у нескольких фермеров, которые выращивали свиней в десяти китайских провинциях. Ученые опубликовали о нем статью в журнале Национальной академии наук США. Там сказано, что за семь лет исследователи проанализировали 30 тыс. мазков, взятых у свиней, и в большинстве случаев обнаружили именно этот геном. Он быстро распространяется, способен заразить человека и, как следствие, вызвать новую пандемию, считают авторы доклада.

Журналист газеты Evening Standard Матильда Мэллинсон напомнила, что свиной грипп не так сложно победить: "Вирус получил название G4 и AH1N1. Его основной переносчик — это свиньи. От них уже заразились несколько человек, которые работали с животными. До коронавируса статус пандемии получал именно свиной грипп в 2009 году. Но мир справился с ним проще, чем ожидалось, потому что у людей сформировался устойчивый естественный иммунитет к инфекции. Тем не менее, согласно правительственным документам, которые в прошлом году утекли в Сеть, пандемия гриппа — это одна из двух самых опасных угроз для национальной безопасности. Теперь за новым китайским гриппом будут пристально наблюдать".

Ученые отмечают, что пока вирус редко передается от человека к человеку. Но он способен адаптироваться к новым условиям. Врач и научный журналист Алексей Водовозов изучил публикации китайских исследователей и пришел к выводу, что исключать риск новой пандемии нельзя: "Выборка, конечно, более или менее репрезентативна. Они просто обнаружили реассортацию, то есть встретились два штамма в одной клетке и обменялись друг с другом генами. В результате получилось нечто третье. То есть это норма для гриппа, именно так и происходит его изменение, потому что мы грипп гоняем по всей планете, он, соответственно, предпринимает ответные действия. Потенциал для пандемии есть всегда именно потому, что это грипп, универсальный вирус".