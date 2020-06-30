06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Одну из сестер Хачатурян решено принудительно лечить. Двух других ждет суд

Одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору, будут принудительно лечить. Двух других - Кристину и Ангелину, признали вменяемыми и отдающими себе отчет в последствиях своих действий. В отношении них дело направлено прокурору с обвинительным заключением.

Как сообщили в пресс-службе СК России, дополнительно расследование дела об убийстве завершено. Установлено, что 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком  по телу, в том числе – в жизненно важные его части – голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался.

Мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства.

В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток. Согласно их заключению двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Диагностические экспертные выводы о психическом состоянии сестер Хачатурян подтверждены по результатам дополнительных судебных экспертиз.

В настоящее время уголовное дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении третей сестры - с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

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Одну из сестер Хачатурян решено принудительно лечить. Двух других ждет суд

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Теги: сестры хачатурян, убийство отца, принудительное лечение



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