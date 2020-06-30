06 Октября 2020
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МКС, Сигнус (2018) | Фото: vk.com/prokopyev_iss

"Первые в космосе". Российский космонавт впервые проголосовал на орбите

Российский космонавт впервые в истории проголосовал на орбите Земли. Бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин, находясь на борту МКС, принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Космонавт Роскосмоса имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому он имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном Интернет-портале 2020og.ru, сообщили в Роскосмосе.

В свою очередь космонавт Роскосмоса Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

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"Первые в космосе". Российский космонавт впервые проголосовал на орбите

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Теги: голосование, космос



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