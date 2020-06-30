06 Октября 2020
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Экономика
рубль, доллар (2015) | Фото: newstes.ru

Рубль упал к вечеру до уровня майских минимумов

Доллар и евро ускорили рост, обновив максимумы середины мая на Московской бирже во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску, ребалансировки позиций в последний день месяца и квартала, а также перед выходным днем в среду, 1 июля, передает Интерфакс.

Курс доллара США составил 71,2 руб./$1 в 19.00 по Москве, что на 1,21 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торговался выше 71 руб./$1 впервые с 28 мая. Евро стоил 80,02 руб./EUR1, подорожав на 1,33 рубля. Евро торговался выше 80 руб./EUR1 впервые с 14 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,27 рубля - до 75,17 рубля.

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Рубль упал к вечеру до уровня майских минимумов

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Теги: рубль, доллар, евро



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