Левада: Треть россиян не одобряет деятельность Путина. Равнодушных стало меньше

Социологический Левада-центр выпустил аналитику по итогам опроса, посвященного одобрению власти населением России. Опрос проводится ежемесячно и показывает динамику настроений россиян.

Деятельность президента Владимира Путина, согласно результатам этого опроса, одобряют 60% опрошенных - с мая добавился 1% одобряющих, как впрочем и неодобряющих - таких стало 35% против 34% в мае.

Также равнодушных поубавилось в оценке работы главы Правительства Михаила Мишустина - удовлетворены его работой на посту 51% опрошенных (47% в мае), не в восторге 30% (29% в мае).

Доверие к губернаторам в первый летний месяц упало - поддержку их действиям оказали 60% опрошенных (в мае 61%), неодобрение высказали 32% (29% в мае).

Опрошенных попросили выбрать несколько политиков, которые кажутся им заслуживающими доверия. В тройку попали Владимир Путин (26%), Михаил Мишустин (14%) и Сергей Шойгу (12%). Любопытно, что за год доверие к путину снизилось с 40% - столько опрошенных доверяли президенту в июне 2019 года.

В список попал и арестованный Николай Платошкин. Ему доверяют 2% опрошенных - столько же готовы доверять Валентине Матвиенко и Сергею Миронову, а Вячеславу Володину - всего 1%.