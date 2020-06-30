06 Октября 2020
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Политика
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Левада: Треть россиян не одобряет деятельность Путина. Равнодушных стало меньше

Социологический Левада-центр выпустил аналитику по итогам опроса, посвященного одобрению власти населением России. Опрос проводится ежемесячно и показывает динамику настроений россиян.

Деятельность президента Владимира Путина, согласно результатам этого опроса, одобряют 60% опрошенных - с мая добавился 1% одобряющих, как впрочем и неодобряющих - таких стало 35% против 34% в мае.

Также равнодушных поубавилось в оценке работы главы Правительства Михаила Мишустина - удовлетворены его работой на посту 51% опрошенных (47% в мае), не в восторге 30% (29% в мае).

Доверие к губернаторам в первый летний месяц упало - поддержку их действиям оказали 60% опрошенных (в мае 61%), неодобрение высказали 32% (29% в мае).

Опрошенных попросили выбрать несколько политиков, которые кажутся им заслуживающими доверия. В тройку попали Владимир Путин (26%), Михаил Мишустин (14%) и Сергей Шойгу (12%). Любопытно, что за год доверие к путину снизилось с 40% - столько опрошенных доверяли президенту в июне 2019 года.

В список попал и арестованный Николай Платошкин. Ему доверяют 2% опрошенных - столько же готовы доверять Валентине Матвиенко и Сергею Миронову, а Вячеславу Володину - всего 1%.

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Левада: Треть россиян не одобряет деятельность Путина. Равнодушных стало меньше

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Теги: левада, опрос, доверие, одобрение



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