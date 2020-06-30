Бывший заместитель курганского губернатора отправится за решетку на 11 лет

Бывший заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков сегодня выслушал обвинительный приговор. За взятки в крупном и особо крупном размере бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Суд установил, что Ванюков, занимая должность заместителя губернатора Курганской области, курирующего вопросы финансирования содержания дорог регионального и межмуниципального значения области, в период 2018 года давал указание подчиненным сотрудникам в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозяйствующим субъектам, которые передали ему денежные средства в качестве взятки. Всего таким способом бывший чиновник получил от четырех предпринимателей более 5 млн рублей.

Суд признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 9 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы денежные средства, обнаруженные и изъятые в доме у осужденного и его сестры в сумме 5 млн 170 тыс. рублей.

В счет обеспечительных мер арестовано имущество в виде денежных средств в сумме 1 млн рублей и автомобиль ТОЙОТА RAV 4, принадлежащий его сестре.