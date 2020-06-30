Европа с июля открывает границы. Но не с Россией

Совет Евросоюза выбрал 14 стран, граждане которых смогут посещать европейские страны. Россия и Соединенные Штаты в этот перечень не попали.

Сейчас открытие границ анонсировано для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Под вопросом остается Китай - в отношении него действует требование подтверждения принципа взаимности.

Список будет обновляться раз в две недели. Границы, напомним, закрыты из-за пандемии коронавируса.