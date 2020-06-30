Акционеры "Сургутнефтегаза" переизбрали совет директоров в полном составе

Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании в заочной форме переизбрали совет директоров в полном составе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение компании.

В составе совета все его прежние участники: председатель совета директоров Владимир Ерохин, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.