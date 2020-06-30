В Прикамье возобновляется работа торговых точек до 800 квадратов и продажа алкоголя по прежнему графику

С 1 июля жители Пермского края смогут посещать торговые точки до 800 кв.м., объекты продажи сельскохозяйственной продукции на открытых площадках и брать в прокат спортивный инвентарь. Решение оперативного штаба региона о снятии части ограничений поддержал краевой губернатор. Помимо этого, в Прикамье возобновляется прежний режим продажи алкоголя: с 8.00 до 23.00.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, открытие торговых точек до 800 квадратов предусматривает и открытие магазинов в торговых центрах, однако для этого им необходимо иметь отдельный вход, во избежание прохода покупателей из одного зала в другой. Также владельцы ТЦ и арендаторы обязуются проследить за соблюдением социальной дистанции (1 чел. на 4 кв. м), масочного режима, проведением санитарной обработки рук посетителей и обеспечением санитарной обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.

Сельскохозяйственные ярмарки будут открыты в привычных для жителей края местах и начиная с этих выходных на них уже можно будет купить овощи, ягоды, грибы, мед и другие фермерские продукты местных производителей. Торговые места будут расположены на расстоянии 2 м.. Организаторы также обязуются обеспечить покупателей антисептиками для обработки рук и проводить влажную уборку каждые 2-4 часа.

С 3 по 5 июля пройдут первые ярмарки в Индустриальном районе (ул. Леонова, 60, ул. Мильчакова, 22 и ул. Стахановская, 19). С 7 июля возобновит свою работу ярмарка в Мотовилихинском районе Перми (площадь Дружбы). Помимо этого, ярмарки заработают во всех крупных муниципалитетах Пермского края, таких как Березники, Кунгур, Губаха, Кизел, Кудымкар, а также Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Суксунском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском, Бардинском и других муниципальных и городских округах.