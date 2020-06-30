05 Октября 2020
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Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске заработала "коронавирусная" "горячая линия"

В Нижневартовске начала свою работу "горячая линия" по вопросам COVID-19. Она создана на базе нижневартовской городской поликлиники. Вартовчане с 8.00 до 20.00 могут позвонить по телефону 29-14-12 и с помощью голосового меню выбрать тематику: психологическая поддержка или консультация медицинского работника по вопросам открытия больничного листа, вызова врача на дом, результатов проведенных анализов на коронавирусную инфекцию, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Организовать горячую линию для жителей города было поручением главы Нижневартовска, руководителя муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Василия Тихонова. Решение было принято после анализа поступающих сообщений в социальных сетях", - отметила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

На вопросы вартовчан сейчас отвечают 14 сотрудников. Их количество в ближайшее время будет увеличено практически вдвое. Только за первый день работы специалисты приняли около 200 звонков от взрослого населения города. Сейчас горячая телефонная линия работает в тестовом режиме. В перспективе планируется, что врачи будут консультировать вартовчан не только по телефону, но и в режиме видеоконференции.

Напомним, по данным за последние сутки, Нижневартовск - второй в Югре по количеству новых больных коронавирусом.

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В Нижневартовске заработала "коронавирусная" "горячая линия"

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Теги: горячая линия, коронавирус



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