В Челябинской области детские сады возобновляют работу

В Челябинской области со 2 июля в полном объеме начинают работать детские сады. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, с 6 июля поэтапно начнут работу пришкольные и загородные лагеря.

"Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля. Безопасность детей должна быть максимальной. Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид", — отметил губернатор.