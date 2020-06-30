05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
детский сад, детсад, нижневартовск, ребенок, воспитатель, игрушки (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

В Челябинской области детские сады возобновляют работу

В Челябинской области со 2 июля в полном объеме начинают работать детские сады. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, с 6 июля поэтапно начнут работу пришкольные и загородные лагеря.

"Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля. Безопасность детей должна быть максимальной. Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид", — отметил губернатор.

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В Челябинской области детские сады возобновляют работу

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Теги: детские сады, коронавирус, детские лагеря,



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