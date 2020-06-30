Рамзан Кадыров призвал сделать Путина "пожизненным президентом"

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Северо-Кавказский ФО
Владимир Путин, Рамзан Кадыров (2015) | Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров призвал сделать Путина "пожизненным президентом"

Рамзан Кадыров провел оперативное совещание с властями Чечни. Он напутствовал граждан республики голосовать завтра по поправкам в Конституцию, агитировал их одобрить.

"Я всем своим родным, близким говорил и говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки. Если он не вышел со своей семьей, тейпом голосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми, как будут воспитывать его детей.

Я всегда говорил, что мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нету такого политического лидера в его масштабе. Мы должны гордиться этим. Мы сегодня живем в правовом государстве, в Российской Федерации, мы граждане этой великой страны.

Мой дорогой чеченский народ! Мы служим ради вас. Если мы вас устраиваем, то не ленитесь и выходите проголосуйте", - заявил Кадыров.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что самая высокая явка за минувшие шесть дней зафиксирована именно в Чечне. "За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18 % от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей. Об этом на совещании в Грозном мне доложил председатель Избирательной комиссии ЧР Умар Байханов", - написал Кадыров в telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ (5)


Читать все комментарии (5)


Добавить комментарий:

Рамзан Кадыров призвал сделать Путина "пожизненным президентом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рамзан кадыров, голосование, поправки в конституцию, владимир путин, пожизненный президент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети