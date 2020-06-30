Рамзан Кадыров призвал сделать Путина "пожизненным президентом"

Рамзан Кадыров провел оперативное совещание с властями Чечни. Он напутствовал граждан республики голосовать завтра по поправкам в Конституцию, агитировал их одобрить.

"Я всем своим родным, близким говорил и говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки. Если он не вышел со своей семьей, тейпом голосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми, как будут воспитывать его детей.

Я всегда говорил, что мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нету такого политического лидера в его масштабе. Мы должны гордиться этим. Мы сегодня живем в правовом государстве, в Российской Федерации, мы граждане этой великой страны.

Мой дорогой чеченский народ! Мы служим ради вас. Если мы вас устраиваем, то не ленитесь и выходите проголосуйте", - заявил Кадыров.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что самая высокая явка за минувшие шесть дней зафиксирована именно в Чечне. "За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18 % от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей. Об этом на совещании в Грозном мне доложил председатель Избирательной комиссии ЧР Умар Байханов", - написал Кадыров в telegram-канале.