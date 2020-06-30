В строящемся лицее №1 Нижневартовска началась разработка образовательной концепции

Власти Нижневартовска продолжают реализовывать проекты, привлекающие инвестиции в город, а также развивающие систему образования. Во время рабочей поездки мэр Василий Тихонов посетил объекты, за строительством которых пристально наблюдают жители. Лицей №1 имени Пушкина, который возводят в 18 микрорайоне, - объект долгожданный. Образовательное учреждение сможет принять около 2 тыс. детей, проживающих в 17, 18, 23 и 24 микрорайонах, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам директора лицея Эдмонда Игошина, несмотря на строительные работы, параллельно прорабатываются вопросы организации образовательного процесса. Обучение в новом учреждении будет идти в одну смену. Родителям учеников младших классов предоставят возможность отдать детей в школу полного дня. Для самых маленьких учеников будут созданы комнаты для сна. Здесь они смогут отдохнуть после уроков – кровати уже доставлены в Нижневартовск. Также педагоги помогут им с выполнением домашнего задания.

Сотрудники подрядной организации (ЗАО "Нижневартовскстройдеталь") выполнили 95% строительства первого и третьего блоков, где будут основные классы. Учреждение оснащается современным оборудованием. Во внеурочное время планируется использовать помещения как центр дополнительного образования, которого сейчас не хватает в новых микрорайонах.

Строительство школы идёт в рамках реализации национального проекта "Образование". Деньги в возведение вложило ПАО "Роснефть". Заместитель главы Нижневартовска, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская отметила, что работа по комплектации учительского и ученического состава уже началась. Для удобства горожан начал работу сайт лицея.

Ещё одним объектом во время рабочей поездки главы города стал строящийся многофункциональный комплекс "Green Park". Он располагается в центре города, вблизи площади Нефтяников. МФК находится на завершающих этапах строительства. Часть будущих арендаторов уже работает над отделкой торговых площадей.

"Развитие предпринимательства в Нижневартовске ощутимо поднимает качество жизни наших горожан. Открытие новых и расширение старых торговых центров – и новые рабочие места для вартовчан, и рост доходов в муниципальную казну. Сейчас в наш город приходят крупные ритейлеры, которые не были представлены ранее. Это не может не радовать, так как происходит расширение предлагаемых товаров и услуг, в которых заинтересованы наши жители", - сказал Тихонов.

Площадь многофункционального комплекса составит более 90 тыс. "квадратов". Открыть его планируется до конца текущего года. Жители смогут не только посетить магазины, но и воспользоваться услугами бассейнов, современного кинотеатра, фитнес-клуба, детского развлекательного центра, а также универсального спортивного зала, который можно будет использовать для игры в баскетбол, футбол или волейбол. Цена объекта – 5 млрд руб. Ставка в проекте сделана на эксклюзивное присутствие новых для города и региона брендов во всех сегментах.