05 Октября 2020
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Общество В России
паспорт, путевка, билеты, отпуск (2016) | Фото:

ФАС предложила разрешить пассажирам продавать ваучеры за отмененные авиарейсы

Глава ФАС России Игорь Артемьев предлагает узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы.

По его мнению, механизм выдачи ваучеров вместо денег будет принят правительством. ФАС выступает за то, чтобы гражданин мог выбрать - либо деньги, либо ваучер, передает "Интерфакс".

При этом, по словам Артемьева, экстренные ситуации, когда пассажиру жизненно необходимо вернуть именно деньги, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Напомним, законопроект, который позволяет перевозчикам не возвращать клиентам деньги за билеты в условиях эпидемии, был принят Госдумой в первом чтении 12 мая. Компании получат право выдавать ваучеры вместо денег – на него можно будет заказать поездку в будущем. К такой мере перевозчики смогут прибегать в случае введения ЧС или режима повышенной готовности.

Ваучеры можно будет получить только на билеты, купленные до 1 мая текущего года, следует из проекта документа Минтранса.В проекте говорится, что авиакомпания может изменить дату и время маршрута или отказать в перевозке в целом. При этом, если пассажир не будет согласен с новыми предложенными маршрутами и датой путешествия, он может получить возмещение стоимости авиабилетов в течение трех лет.

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ФАС предложила разрешить пассажирам продавать ваучеры за отмененные авиарейсы

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Теги: фас, ваучеры, отмененные рейсы



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