Куйвашев призвал на участки: "Свердловчане писали Конституцию и работали над поправками к ней"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил важность голосования по поправкам в Конституцию РФ и заявил о полной уверенности в участии в нем среднеуральцев. По его словам, жители региона всегда отличались активной гражданской позицией и электоральным интересом по отношению к процедуре выборов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам главы региона, уральцы всегда имели отношение к Конституции, поскольку участником рабочей группы первой Конституции выступал Сергей Алексеев – житель Свердловской области. Нынешние поправки также вносили свердловский депутат государственной думы Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Обсуждения и внесение предложений в поправки было достаточно обширным. Это важное событие для всех нас, поэтому уверен, что уральцы отнесутся с полным пониманием и серьезностью к голосованию, которое будет проходить 1 июля", – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также поблагодарил работодателей, которые позволили своим сотрудникам голосовать и в рабочие дни, что существенно снижает риск массового скопления людей на избирательных участках. Помимо этого Евгений Куйвашев отметил эффективность мобильных участков в обеспечении безопасности населения, поскольку голосующим возле дома свердловчанам не нужно передвигаться в общественном транспорте и лишний раз подвергаться риску заражения коронавирусной инфекцией.

Глава Свердловской области подчеркнул важность голосования и за присвоение уральским городам звания "Город трудовой доблести", отметив, что ключевым фактором в голосовании является мнение именно жителей самого Екатеринбурга.

"Если людям надо, если они хотят жить в Городе трудовой славы, и есть четкое тому доказательство – это ведь аргумент в том числе для оргкомитета, это возможность сказать своими словами, проголосовать и высказаться по поводу этого очень важного и нужного и самое главное заслуженного звания для этих городов", – сказал Евгений Куйвашев.