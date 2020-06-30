05 Октября 2020
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Общество В России За рубежом
Олег Тиньков (2020) | Фото: instagram.com/olegtinkov

Больной лейкемией Олег Тиньков перенес коронавирус

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что перенес коронавирус еще три месяца назад. В Instagram 52-летний банкир сообщил о своем текущем состоянии и перенесенных трудностях и лечении. Он также показал фото с близкими из больничной палаты.
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Тиньков напомнил, что узнал о своем диагнозе осенью прошлого года. Диагноз ему поставили в России, лечиться он улетел в Берлин.

"В клинике Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу "побочек" , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года", - рассказал банкир о плане лечения.

Олег Тиньков|Фото: instagram.com/olegtinkov

Тиньков с семьей. Фото: Instagram.com/olegtinkov

Он поблагодарил жену и детей, а также рассказал, что молится богу: "он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад". Тиньков рассказал, что его поддерживают коллеги и партнеры по бизнесу, он надеется, что банк "Тинькофф" выйдет из кризиса, став сильнее.

"Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР.

Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете! Богу за всё", - заключил Тиньков.

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Больной лейкемией Олег Тиньков перенес коронавирус

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Теги: олег тиньков, коронавирус, лейкемия, химиотерапия, пересадка костного мозга



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