Больной лейкемией Олег Тиньков перенес коронавирус

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что перенес коронавирус еще три месяца назад. В Instagram 52-летний банкир сообщил о своем текущем состоянии и перенесенных трудностях и лечении. Он также показал фото с близкими из больничной палаты.

Тиньков напомнил, что узнал о своем диагнозе осенью прошлого года. Диагноз ему поставили в России, лечиться он улетел в Берлин.

"В клинике Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу "побочек" , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года", - рассказал банкир о плане лечения.

Тиньков с семьей. Фото: Instagram.com/olegtinkov

Он поблагодарил жену и детей, а также рассказал, что молится богу: "он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад". Тиньков рассказал, что его поддерживают коллеги и партнеры по бизнесу, он надеется, что банк "Тинькофф" выйдет из кризиса, став сильнее.

"Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР.

Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете! Богу за всё", - заключил Тиньков.