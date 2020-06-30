05 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
летнее кафе (2007) | Фото: Накануне.RU

"Я беру на себя огромную ответственность": Куйвашев снял еще часть ограничений из-за коронавируса

Начиная с завтрашнего дня, 1 июля, в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Как написал сегодня губернатор в своем Instagram, соответствующий указ им уже подписан.

"Я беру на себя огромную ответственность, и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила. По поводу других муниципалитетов – будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки", - пообещал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что также со 2 июля планируется увеличить количество дежурных групп в детских садах.

"Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше, как и в случае с заведениями общепита, будем действовать по обстановке", - сообщил губернатор.

Напомним, по словам эпидемиологов, в данный момент Свердловская область находится на плато по коронавирусу.

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"Я беру на себя огромную ответственность": Куйвашев снял еще часть ограничений из-за коронавируса

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Теги: Куйвашев, кафе, детсады, ограничения, Средний Урал



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