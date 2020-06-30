"Глава Пинаев, вам не спрятаться от нас": Митинг рабочих НТЗМК переносится на 12 июля

Рабочие Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК) подали еще одно заявление на проведение митинга. Согласно новой заявке, митинг планируется провести 12 июля. Об этом сообщила одна из рабочих завода на своей странице VK.

"Глава Пинаев, вам не спрятаться от нас и не отмахнуться. Мы боремся за свои права, мы хотим работать, мы хотим строить Наш Тагильский мост! Поскольку в двух предыдущих уведомлениях о проведении митинга нам было отказано. Новая дата проведения 12.07.2020г. Рабочих обижать нельзя!" - пишет Светлана Фесюнова.

Напомним, ранее рабочие НТЗМК рассказали о том, что их отправляют на сокращенную трудовую неделю с существенной потерей заработка. Экономическую ситуацию на заводе усугубило то, что крупный заказ на автодорожный мост через тагильский пруд был отдан тюменской фирме. Заводчане подали заявку на проведение митинга, он должен был пройти 29 июня, но был перенесен на 5 июля.