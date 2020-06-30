05 Октября 2020
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Общество В России Москва
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:ТВЦ

Волочкова обвинила нижегородского губернатора в хищениях и пригрозила компроматом

Волочкова объявила "информационную войну" губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Экс-балерина считает, что он лично "подослал" к ней накануне полицию, чтобы та ее оштрафовала за посещение закрытого на карантин по коронавирусу села Дивеево.
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Танцовщица записала видеообращение, в котором грозит Никитину неким компроматом, который ей, вроде бы, сообщили местные жители. Волочкова намекает на то, что губернатор сводит личные счеты с Дивеевским монастырем.

"А вот теперь моя Правда. О том, почему губернатор Нижегородской области Никитин решил использовать мое имя, и отыграться на мне, дабы решать свои проблемы, прикрывая собственные нечестные дела и хищения, и отводя внимание от реальных проблем области, недовольства людей, и своего невежества. Ещё раз убеждаюсь в том, что люди, сами погрязшие в своих проблемах, воровстве, грязи, враньё, потере авторитета своих же граждан, перекладывают их на других, используя известного человека, как удобный инструмент. Только поступок губернатора по отношению ко мне был низким и несправедливым! Был бы благороден, узнав, что я в городе, прислал бы букет цветов, а не наряд из пяти некто, не представихшихся и не показавших документы. Он устроил дешевый и омерзительный Спектакль. Попытка унизить и огорчить женщину не делает ему чести!", - пишет Волочкова в Instagram, не приводя, впрочем, никаких конкретных фактов по поводу нечестности главы региона (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

"Совести у Вас нет по отношению к людям, живущих в регионе. Они мне многое поведали во время нашего общения... Вы позволили выложить вашим "гонцам" видео, снятое типа для протокола, который я не подписала, потому что он составлен был нелепо и с нарушениями., в YouTube, что незаконно!!! Я Вам отвечу на развёрнутую войну. Только это будет более благородный и интеллигентный ход в информационном поле. Вся информация Вашего обмана и грабежа области и людей-в открытом доступе! Но я помогу с помощью ресурса моего имени помогу донести до людей правду о Вас. Основываясь на подтверждённых и обнародованных фак-тах. Поверьте, эти ролики о ваших сомнительных действиях, которые Вы совершили за время Вашего правления, заинтересуют людей куда больше, чем бесстыжим образом выложенный вашими ролик моего эмоционального с ними разговора и попыткой поставить их на место. Вот и ушли они ни с чем. Вернее, с позором. Вы очень низко поступили. И не по-мужски", - заключает Волочкова.

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Волочкова обвинила нижегородского губернатора в хищениях и пригрозила компроматом

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Теги: анастасия волочкова в дивеево, глеб никитин, компромат, карантин, коронавирус



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