Парковка в Москве стала временно бесплатной из-за сбоя в системе

Сбой в системе оплаты парковки произошел днем во вторник, 30 июня, в Москве.

На сайте "Московский паркинг" сообщается, что из-за профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются.

Между тем, 1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию, парковка в столице будет бесплатной. Среда, напомним, объявлена выходным днем.

Оставить машину без оплаты можно будет в том числе и там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".