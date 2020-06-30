05 Октября 2020
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Общество В России Москва
платная парковка Москва терминал оплаты (2012) | Фото: Накануне.RU

Парковка в Москве стала временно бесплатной из-за сбоя в системе

Сбой в системе оплаты парковки произошел днем во вторник, 30 июня, в Москве.

На сайте "Московский паркинг" сообщается, что из-за профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются.

Между тем, 1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию, парковка в столице будет бесплатной. Среда, напомним, объявлена выходным днем.

Оставить машину без оплаты можно будет в том числе и там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

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Парковка в Москве стала временно бесплатной из-за сбоя в системе

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Теги: парковка, москва



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