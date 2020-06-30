На Московском экономическом форуме предложили создать Индустриальный спецкомитет

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
МЭФ-2020 (2020) | Фото: me-forum.ru

На Московском экономическом форуме предложили создать Индустриальный спецкомитет

Сессия Московского экономического форума прошла сегодня онлайн под лозунгом "COVID меняет мир. Оздоровление России: экономическое, психологическое, социальное".
Читайте также:

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член федерального совета "Партии Дела" Юрий Крупнов отметил, что государственная система управления сейчас фактически не работает.

"Мы с этой системой управления уже зашли в тупик, и нам нужно выстраивать параллельный контур управления. Нужно вместе с властью созывать Индустриальный спецкомитетет. У нас есть задача развернуть порядка семидесяти новых национальных индустрий", - рассказал эксперт в ходе форума.

По его мнению, нужно перейти к накачке промышленности финансами. Кадры для осуществления предстоящих преобразований уже есть, однако вопрос стоит в том, чтобы правильно сформулировать задачу и назначить персонально ответственных людей. Эксперт предложил, чтобы председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин не только поддержал идею, но и сам возглавил этот спецкомитет.

МЭФ-2020(2020)|Фото: me-forum.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Московском экономическом форуме предложили создать Индустриальный спецкомитет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Константин Бабкин, Юрий Крупнов, Партия Дела, Московский экономический форум, Индустриальный спецкомитет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети