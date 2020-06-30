На Московском экономическом форуме предложили создать Индустриальный спецкомитет

Сессия Московского экономического форума прошла сегодня онлайн под лозунгом "COVID меняет мир. Оздоровление России: экономическое, психологическое, социальное".

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член федерального совета "Партии Дела" Юрий Крупнов отметил, что государственная система управления сейчас фактически не работает.

"Мы с этой системой управления уже зашли в тупик, и нам нужно выстраивать параллельный контур управления. Нужно вместе с властью созывать Индустриальный спецкомитетет. У нас есть задача развернуть порядка семидесяти новых национальных индустрий", - рассказал эксперт в ходе форума.

По его мнению, нужно перейти к накачке промышленности финансами. Кадры для осуществления предстоящих преобразований уже есть, однако вопрос стоит в том, чтобы правильно сформулировать задачу и назначить персонально ответственных людей. Эксперт предложил, чтобы председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин не только поддержал идею, но и сам возглавил этот спецкомитет.