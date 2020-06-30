05 Октября 2020
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Общество Пермский край
летнее кафе (2007) | Фото: Накануне.RU

С 1 июля в Прикамье откроются летние кафе

Начиная с 1 июля летние кафе Прикамья возобновляют свою работу. Решение было принято на заседании краевого оперативного штаба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, согласно изменениям в указе, владельцы сезонных кафе обязуются обеспечить посетителей безопасным времяпрепровождением. Для этого все столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5 м., в заведениях каждые 2-4 часа будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей, допускается использование одноразовой посуды или ее мытье с применением дезинфицирующих моющих средств. Все посетители также должны проходить санобработку рук.

"В случае улучшения ситуации мы и дальше продолжим расширять доступные виды деятельности. Я сейчас говорю о тех предпринимателях, которые пока не могут возобновить свою работу", – пояснил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

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С 1 июля в Прикамье откроются летние кафе

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Теги: Летние кафе, указ, Дмитрий Махонин



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