В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 14 июля

Режим самоизоляции в Прикамье продлили до 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее решение было принято на региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

При этом в регионе вводятся некоторые послабления карантина. В частности, возобновить работу смогут летние кафе, магазины площадью до 800 кв. м (с отдельным входом). Кроме того, в Пермском крае возобновляют работу музеи и выставки — посещать их смогут группы не более пяти человек. Начнут работу автошколы и языковые центры, пункты проката спортинвентаря.