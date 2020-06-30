Курганская облдума в последний раз собралась в нынешнем составе: запретили "наливайки" и заслушали отчет по бюджету

30 июня прошло последнее заседание Курганской областной думы нынешнего созыва - 13 сентября состоятся выборы народных избранников, будет сформирован новый, седьмой созыв регионального парламента.

Сегодня депутаты приняли закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области". Документ был сформирован с учетом поправки спикера Дмитрия Фролова - ранее он отмечал, что закон вступает в силу только через 10 дней после его официального опубликования.

Фролов подчеркнул, что учитывая высокую социальную значимость, дума предусмотрела все возможности соблюдения прав как жителей, так и предпринимателей. Говоря же простым языком, депутаты сегодня запретили так называемые "наливайки", расположенные в жилых домах. Теперь, согласно новому закону, на территории Курганской области нельзя будет продавать алкоголь в объектах общественного питания в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях площадью менее 45 квадратных метров.

Депутаты также приняли законы Курганской области "Об исполнении областного бюджета за 2019 год" и об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области за 2019 год. Был заслушан отчет об исполнение бюджета региона за январь-март 2020 года. За этот период доходы региональной казны исполнены на 19,8% к годовым бюджетным назначениям.

"По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы увеличились на 1,4 млрд руб., расходы бюджета исполнены в сумме 8,9 млрд руб. или 16,9% к уточненным годовым бюджетным назначениям, что выше аналогичного периода 2019 года на 579,9 млн руб. Превышение доходов над расходами составило 882,6 млн руб. Государственный долг Курганской области на 1 апреля 2020 года сложился в объеме 16,5 млрд руб.", - отметили в пресс-службе Курганской областной думы.