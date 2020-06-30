Глава сервиса бронирования жилья заявил, что мировой туризм никогда не вернется к прежнему уровню

Мировой туризм больше никогда не вернется к тому уровню, который был до эпидемии коронавируса. Об этом заявил главный исполнительный директор американского сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. Брайан Чески.

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"Я официально заявляю, что туризм никогда не вернется к тому, каким он был до COVID-19", - подчеркнул Чески.

По его мнению, отныне люди будут ездить меньше и на меньшие расстояния, а особую популярность приобретут национальные парки. Также люди станут меньше летать для деловых встреч и проводить больше видеоконференций.