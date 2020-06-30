05 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Сбербанк (2017) | Фото:Накануне.RU

Угрожал взорвать помещение. В Челябинске мужчину будут судить за попытку ограбить банк

44-летнего жителя Челябинска будут судить за разбойное нападение на отделение банка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, днем 4 декабря прошлого года пьяный мужчина пришел в отделение Сбербанка. Мужчина держал в руке зажигалку, которую демонстрировал как детонатор, и угрожал взорвать помещение. При этом он требовал от кассира передать ему деньги и пытался разбить стекло, разделявшее помещение кассы от клиентской зоны.

В этот момент в банке находилось более 1 млн руб.

Кассир нажала тревожную кнопку, а прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Обвиняемый вину признал. Рассказал, что злоупотребляет алкоголем, что способствовало совершению преступления.

Добавим, что ранее мужчина был судим, а новое преступление он совершил в период отбытия условного срока.

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Угрожал взорвать помещение. В Челябинске мужчину будут судить за попытку ограбить банк

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Теги: разбой, банк, ограбление, Сбербанк,



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