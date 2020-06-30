Бельгийский король извинился перед конголезцами за колониальное прошлое

Король Бельгии Филипп I впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Конго и связанными с этим преступлениями. Об этом сообщает BBC.

Бельгийский монарх написал об этом в письме по случаю 60-летия провозглашения независимости Демократической Республики Конго (бывший Заир) президенту страны Феликсу Чисекеде.

"Я хотел бы выразить свое глубокое сожаление по поводу этих травм прошлого, боль от которых сегодня подпитывается фактами дискриминации, которые и по сей день очень часто оказываются в нашем обществе. Я продолжу бороться со всеми формами расизма", - заверил Филипп.

Заявление сделано на фоне протестов в Европе против "неправильного" прошлого и плохих правителей, которые угнетали черных. В частности, в Бельгии памятники королю-колонизатору Леопольду II (правил в 1865-1909 гг.) подверглись осквернениям.

Примечательно, что, несмотря на публичные извинения, страны Запада продолжают в новой форме прошлую политику, навязывая свою идеологию как единственно правильную - теперь толерантную и "антирасистскую".