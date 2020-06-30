"Пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем": Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал

Президенты России и Белоруссии открыли Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.

На церемонию пригласили ветеранов, с которыми Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались перед открытием памятника. После возложения цветов и минуты молчания лидеры двух государств выступили с речью.

Сначала слово взял президент России:

"Дорогие ветераны, уважаемый Александр Григорьевич, друзья!

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался подо Ржевом, пожертвовал жизнью ради великой Победы. Еще недавно об официальной истории сражений подо Ржевом мало вспоминали. Тяжело было вспоминать так называемую "ржевскую мясорубку". Невозможно без боли думать о том, какие потери понесла здесь Красная армия. Чудовищная, просто немыслимая цифра.

Невозможно покорить людей, вставших на защиту своей Родины. Ярость этой борьбы подрывала махину Третьего рейха.

Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу. В едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского союза. Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти.

Время не властно над этим подвигом, он не должен быть замазан ложью и фальсификацией, мы этого не допустим.

Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки.

Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена. На этой многострадальной земле такая работа должна быть продолжена.

Наш святой долг – помнить и чтить каждого солдата".

Фото: "Россия 24"

Александр Лукашенко сказал в своем выступлении:

"Война – это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев – такое место. За ним была столица нашей Родины и вся наша страна. Не сдавался советский солдат. Шел в рукопашный, когда заканчивались патроны, умирал, но стоял насмерть. Сотни тысяч героев полегли подо Ржевом. Сегодня мы открываем памятник воинам, отдаем им долг святой памяти. Пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. А когда забудем дорогу к этим святым местам – мы обязательно будем воевать.

Хочу выразить благодарность создателям этого грандиозного памятника.

Это наши общие победы, наша Победа, память и слава. Это и есть реальная связь времен и поколений.

Мы не позволим исказить правду о том времени, реабилитировать нацизм, иначе трагедия повторится.

Мемориал всегда будет символом дружбы между Россией и Белоруссией, между нашими народами.

Мирного неба над головой! Вечная память павшим героям!".

Ржевский мемориал Советскому солдату. Фото: "Россия 24"

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора А.Коробцова и архитектора К.Фомина – 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на 10-метровом насыпном кургане. Реализация проекта осуществлялась РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.