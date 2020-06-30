05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
телевышка, вещание, передатчик, телерадио (2017) | Фото: mrpl.city

Телебашня в Екатеринбурге включит праздничную подсветку в честь завершения всероссийского голосования

В ночь с 30 июня на 1 июля и с 1 июля на 2 июля на телебашне в Екатеринбурге зажгут праздничную подсветку, посвященную завершению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Телевышка высотой в 180 м будет подсвечена в период с 22.00 до 04.00.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, подсветка была смонтирована еще в 2015 г. Подсвечивать как внешние, так и внутренние конструкции башни будет 32 белых и красных прожекторов мощностью в 50 Ватт каждый и 20 цветодинамических светодиодных прожекторов мощностью по 30 Ватт.

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Телебашня в Екатеринбурге включит праздничную подсветку в честь завершения всероссийского голосования

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Теги: поправки в Конституцию, завершение голосования, телебашня, подсветка, Екатеринбург



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