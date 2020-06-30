05 Октября 2020
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Общество В России
яхта турция (2011) | Фото: Накануне.RU

Дитрих: О возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что речи о начале полетов из России в Турцию с 15 июля не идет.

"Мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, называть даты возобновления международного авиасообщения пока преждевременно, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее Дитрих сообщил, что Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля. Он также отметил, что авиасообщение со странами СНГ может возобновиться раньше, чем с другими странами.

Напомним, Турция заявляла, что с 20 мая откроет границы для иностранных туристов В страну будут пускать граждан 31 государства. Среди них Россия, Украина, Казахстан, Грузия и Азербайджан. При прохождении границы иностранцы обязаны предъявить справку об отсутствии у них Covid-19 или пройти тестирование. При этом сроки открытия границ РФ остаются неизвестными.

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Дитрих: О возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет

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Теги: турция, россия, международное авиасообщение, евгений дитрих



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